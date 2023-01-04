اليوم السابع
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واشنطن: صاروخان يستهدفان قوات التحالف شمال شرقى سوريا

الأربعاء، 04 يناير 2023 04:43 م
واشنطن: صاروخان يستهدفان قوات التحالف شمال شرقى سوريا سوريا - أرشيفية
وكالات

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قالت القيادة المركزية الأمريكية، الأربعاء، إن صاروخين استهدفا قوات التحالف شمال شرقى سوريا فى هجوم لم يسفر عن جرحى أو خسائر مادية.

وأضافت في بيان أن "الصاروخين استهدفا موقع دعم البعثة (كونوكو) شمال شرقي سوريا فى حوالى التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلى فى سوريا".

وكانت قد أوقفت القيادة المركزية الأمريكية جميع العمليات المشتركة ضد تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا، الشهر الماضى، نتيجة لتعليق قوات سوريا الديمقراطية جميع عمليات مكافحة داعش.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الكولونيل جو بوتشيو، فى تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية، إن "قوات سوريا الديمقراطية مستمرة فى تسيير دوريات فى مخيم الهول للاجئين والسجون والمعتقلات".

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