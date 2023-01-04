هوس الثراء السريع.. ضبط 6 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط 6 أشخاص لقيامهم بالحفر و التنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (بعض الأشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الشقة المُشار إليها وأمكن ضبط (6 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضى ملك أحدهم وعُثر بداخلها على (حفرتين بعمق 10 متر وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.