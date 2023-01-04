اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 يناير 2023 12:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

هوس الثراء السريع.. ضبط 6 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بالقاهرة

الأربعاء، 04 يناير 2023 12:10 م
هوس الثراء السريع.. ضبط 6 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بالقاهرة التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الداخلية في ضبط 6 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد  العقارات بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (بعض الأشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بدائرة القسم.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الشقة المُشار إليها وأمكن ضبط  (6 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضى ملك أحدهم وعُثر بداخلها على (حفرتين بعمق 10 متر وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

اثار

تنقيب

الداخلية

حوادث

التنقيب عن الآثار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة