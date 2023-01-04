هدايا الرئيس لأهالى سوهاج فى العام الجديد.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" هدايا الرئيس لأهالى سوهاج في العام الجديد.. الصعيد فى عصر الجمهورية الجديدة.. «أم دومة» تستعد لإعلانها أول قرية نموذجية ضمن «حياة كريمة».. وسوهاج الجديدة تشهد افتتاح أكبر مستشفى جامعى على مساحة 24 ألف متر مربع بتكلفة 1.1 مليار جنيه.

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