نشوب حريق بمجمع خردة وسقوط بلكونة منزل بمطوبس كفر الشيخ

نشب حريق في مجمع للخردة بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، واشتعلت النيران في جانب كبير من المجمع، وانتقل على الفور ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وقوة من شرطة مطوبس، وسيارات الدفاع المدني، وتم السيطرة عليه بمعرفة الحماية المدنية ولا توجد أي خسائر في الأرواح.

كما شهدت مدينة مطوبس سقوط بلكونة من الدور الأول العلوي من منزل غير مأهول بالسكان ملك المواطن كرم أبو بيشة بشارع الملك ريان مدينة مطوبس ولا توجد أي خسائر وتم فصل الكهرباء عن المنطقة، لضمان عدم تسبب الكهرباء في إشعال حرق أو تتأثر به المنازل المجاورة للموقع.

يذكر أن تكون الأضرار الناجمة عن الحرائق صغيرة أو لربما فقط مادية، إلا أنه في بعض الأحيان قد تتسبب الحرائق المنزلية بمآسي لا تُنسى، ولأن حياتنا وأرواح أطفالنا وعائلاتنا هي أغلى ما نملك، علينا اتخاذ بعض التدابير الاحترازية التي من شأنها أن تبعدنا عن تجربة لا تُحمد عقباها، لذا قررنا في ماي بيوت اليوم أن نضع بين يديك تقرير عن التعامل مع الحرائق المنزلية، الذي يشمل مجموعة نصائح لتجنب الحرائق المنزلية وكيفية التعامل معها، آملين بأن ننشر الوعي بخطورة مثل هذه الحوادث.

أهم نصائح لتجنب الحرائق المنزلية

لا يمكننا الاستهانة بأعداد الخسائر البشرية والمادية التي تسببت بها الحرائق حول العالم، فقد يكون السبب الأكبر في ذلك هو قلة الوعي بأسباب ومخاطر الحرائق المنزلية وعدم امتلاك الخبرة الكافية في كيفية التعامل مع الحرائق المنزليه، لذا فيما يلي سنسلط الضوء على أهم الأمور المتعلقة بحرائق المنزل، كيف يمكن تفادي حدوث الحرائق في المنزل في حال نشوبها.

وتمثل الأجهزة الكهربائية مصدر خطورة في بعض الأحيان، فقد يكون فيها خطأ مصنعي أو ربما تتعرض لتماس كهربائي بسبب الضغط الهائل الذي يتعرض له محول الكهرباء الرئيسي بسبب إشعال الكثير من الأجهزة بشكل متواصل، بالإضافة إلى درجات الحرارة العالية التي تشكل خطورة على الأجهزة الكهربائية.

يتوجب علينا التأكد دائماً من عمل صيانة دورية لأجهزة المنزل الكهربائية، كسخان المياه وأجهزة التكييف والفرن وغيرها، فهي من أسباب الحرائق في المنزل.