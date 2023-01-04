ميناء بورسعيد السياحى جاهز لاستقبال أكبر مكتبة عائمة فى العالم.. صور

أنهت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس استعداداتها، اليوم الأربعاء، بميناء بورسعيد السياحى، لاستقبال المكتبة العائمة "لوجوس هوب" "MV LOGOS HOPE" القادمة من ميناء بيروت والمقام على متنها أكبر معرض عائم للكتاب فى العالم، وذلك بالزيارة الثانية بعد توقف دام أكثر من 12 عامًا.

ونظمت المحافظة معرضًا بساحة مصر يضم نماذج فرعونية وعددا من المشغولات اليدوية، ونماذج المعالم السياحية والأثرية فى بورسعيد، فضلًا عن تجهيز فقرات فنية يومية لطاقم المكتبة وزوارها، فى الوقت الذى كثفت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، من تواجدها بمحيط الميناء، لتسيير الحركة المرورية وضمان سهولة وصول المواطنين إلى المكتبة وتأمين فعالياتها.

ومن جانبه أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه جرى التنسيق بين كل الجهات المختصة لخروج محافظة بورسعيد فى أبهى صورة خلال هذا الحدث العالمى، لافتًا إلى أنه فى ظل الأزمات العالمية بمختلف الدول تستقبل الدولة المصرية على أرض بورسعيد هذا الحدث العالمى، والذى يؤكد على ما تتمتع به مصر من استقرار وتنمية.

ومن المنتظر أن ترسوا السفينة بميناء بورسعيد السياحى لتبقى 20 يومًا، لتغادر الميناء فى 23 من نفس الشهر، قبل أن تستأنف رحلتها لميناء العقبة بالأردن.

وتفتتح السفينة معرضها العائم لآلاف الزوار يوميًّا من الطلاب ومحبى القراءة فى الفئات العمرية بين 13 أو 65 عامًا، نظير رسم رمزى لزيارة السفينة والمشاركة فى فعالياتها، أما الأطفال الذين يقل أعمارهم عن 13 عامًا، و"قادرون باختلاف" فيمكنهم الدخول إلى السفينة بشكل مجاني، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً يوميًّا طوال مدة المعرض.

وتحتوى المكتبة العائمة أكثر من 50 ألف عنوان، وتستهدف بما تضمه من ثروة ثقافية نشر الثقافة فى جميع أنحاء العالم، كما تعرض فى منطقة الاستقبال فيلمًا قصيرًا يؤرخ زيارات السفينة لأهم موانئ العالم، وعروضًا تفاعلية عن السفينة الحديثة لتعريف الجمهور بها.