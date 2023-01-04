موسم الخير.. انطلاق إنتاج السكر المحلى من القصب فى أسوان (صور)

أسوان - عبد الله صلاح

ينشر "اليوم السابع" صورا لانطلاق موسم إنتاج السكر المحلى من القصب فى كوم أمبو بمحافظة أسوان، بعد حصاد المزارعين وتوريد كميات المحصول لمصانع سكر كوم أمبو، وكذلك رأى الفلاحين فى قرار زيادة سعر طن التوريد.

ويبدأ المزارعون فى ارتداء الزى المخصص للحصاد أو "القلاوح" كما يطلق عليه أبناء الصعيد، ويتوجهون مباشرة إلى الأرض الزراعية مباشرة بعد أن أدوا صلاة الفجر، ويبدأون فى الحصاد وارتدوا قفازات فى أيديهم لتجنب أشواك المحصول، ثم يتم تجميع القصب وتحميله على مقطورات لنقله إلى مصنع كوم أمبو سواء عن طريق جرارات القصب أو قطارات الديكوفيل.

وأطلق أشرف عطية، محافظ أسوان، إشارة البدء لموسم العصير لمحصول قصب السكر بمصانع سكر كوم أمبو، وذلك بمرافقة المهندس سامى أحمد رئيس مصانع سكر كوم أمبو، بجانب قيادات الشركة.



التعبئة



السكر-المنتج



السكر-بعد-التعبئة



القصب



المصنع-من-الداخل



تلقى-كميات-المحصول



تنظيف-القصب



جرارات-القصب-داخل-المصنع



جرارات-نقل-القصب



جرارات-نقل-قصب-السكر



رفع-المحصول_1



رفع-المحصول-للمصنع



قطارات-القصب



قطار-الديكوفيل



قفازات-الوقاية



كسر-القصب



كسر-المحصول



معدات-وقياسات



موسم-الحصاد