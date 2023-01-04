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منع الاحتكار بالأسواق.. ضبط 295 طن سلع حجبها تجار عن المواطنين

الأربعاء، 04 يناير 2023 11:48 ص
منع الاحتكار بالأسواق.. ضبط 295 طن سلع حجبها تجار عن المواطنين حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (617) قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرا بة (396) طن مواد غذائية وغير غذائية.

وفى مجالى حجب السلع الإستراتيجية و الإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة (72) طنا، وفى مجال حجب الأرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمى للأرز الأبيض تم ضبط قرابة (295) طنا.

وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من (14) طنا، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى لمواد البناء تم ضبط (15) طن أسمنت.

وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (440) قضية من بينها (149) قضية "خبز ناقص الوزن".

و(139) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات" وفى مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط (6) قضايا بمضبوطات بلغت قرابة  (74) طن.


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