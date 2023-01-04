اليوم السابع
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الأربعاء، 04 يناير 2023 10:45 م
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مقتل شاب وإصابة أخر فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بحي السلام في الإسماعيلية

الأربعاء، 04 يناير 2023 09:35 م
مقتل شاب وإصابة أخر فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بحي السلام في الإسماعيلية إسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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لقى شاب مصرعه، وأصيب أخر باصابات مختلفة، نتيجة مشاجرة بالاسلحة البيضاء، بحى السلام دائرة قسم ثان الإسماعيلية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى جامعة قناة السويس تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل المصاب الى ذات المستشفى لاسعافه ورعايته طبيا

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بالاسلحة البيضاء بشارع العلاقمة بحى السلام دائرة قسم ثان الإسماعيلية

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان المشاجرة والتى أسفرت عن مقتل " محمود .ف. م"16عاما مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية  وإصابة " عمر. ص. ح" 16 عام مقيم نفس العنوان .

تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة وتم نقل جثة المتوفى الى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس تحت تصرف النيابة العامة كما تم نقل المصاب إلى ذات المستشفى لاسعافه ورعايته طبيا

جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق، وسؤال المصاب والتصريح بدفن جثة المتوفى

 

 


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