مصرع شخص سقط من الطابق الرابع شرق الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة كوبري الناموس التابعة لدائرة الرمل شرق محافظة الإسكندرية مصرع شخص في العقد الرابع من عمره، اثر سقوطه من شرفة عقار بمنطقة كوبري الناموس شرق الإسكندرية وجاري كشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة رمل ثان، يفيد بسقوط شخص من أعلى منزل بمنطقة كوبري الناموس شرق المحافظة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وقسم شرطة الرمل ترافقهمسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين مصرع " أحمد. ع" 44 عام خياط، على إثر سقوطه من أعلى منزله، وقامت قوات الأمن بالاستماع لشهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، واستدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم، وندب فريق من البحث الجنائي للمعاينة وكشف ملابسات الواقعة.

علي صعيد آخر شهدت منطقة العامرية غرب محافظة الاسكندرية اليوم الأربعاء اندلاع حريق نشب داخل سوق الغنم بنطاق حي العامرية اول غرب المدينة، بسبب انفجار أنبوبة غاز داخل السوق، وتسبب في إصابة شخص باختناق جراء الحريق وتمكنت قوات الحماية المدنية السيطرة علي الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية اخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ، بانفجار اسطوانه غاز داخل سوق الغنم مساكن البردويل بحي العامريه اول، مما ادي الي حريق داخل السوق .

وعلي الفور توجهت الأجهزة الأمنية وقسم شرطة العامرية اول ومسئولي الحي ترافقهما سيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين انفجار أنبوبة غاز داخل السوق مما ادي لاحتراق فرش وبعض المحتويات المجاورة له، جري السيطرة علي الحريق بواسطة رجال الدفاع المدني، وتم عمل الاسعافات اللازمه لشخص يدعي" محمد عادى" 25 عام بعد إصابته بحالة باختناق في محل الواقعة .

وتم تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.