مدينة الأقصر تعلن ارتفاع عربات الطعام المتنقلة بشارع مصر لـ10 عربات

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد اللواء على الشرابى، رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، منطقة عربات الطعام المتنقلة بشارع مصر بمنطقة الجولى فيل، والتى تم تنفيذها بشكل حضارى منظم لتشجيع الشباب على إنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

ويقول رئيس مدينة الأقصر إنه تم إصدار الرخصة الأولى لأول عربة طعام متنقلة فى المنطقة فى شهر سبتمبر 2022، ثم وصل عدد العربات إلى 10 عربات طعام متنقلة، ويتم استخراج تراخيص وحدات الطعام المتنقلة بمجلس مدينة الأقصر بصورة ميسرة تيسيراً على الشباب.

وأوضح اللواء على الشرابى أنه شهدت المحافظة البدء فى تطبيق تجربة وحدات الطعام المتنقلة، وذلك فى إطار سعى الدولة إلى تشجيع الشباب على إنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتنفيذاً للقانون رقم 92 لسنة 2018 الخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وجاءت توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتحديد عدد من الأماكن والمواقع بمراكز ومدن المحافظة لإقامة وحدات الطعام المتنقلة بها بشكل حضارى منظم وبما لا يعيق حركة المرور، حيث تم تطبيق التجربة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب واستثمار الامتدادات العمرانية وإتاحة متنفس جديد لأهالى المحافظة، من خلال منطقة عربات طعام بتصميمات حضارية مميزة تناسب الهوية البصرية للمحافظة، وتلتزم بأحكام القوانين وسلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات ومنع التلوث وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور ولا تتعارض مع النشاط السياحي بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بتحديد المواقع المناسبة لإقامة وحدات طعام متنقلة، على أن يتم استقبال طلبات الراغبين فى الحصول على ترخيص تشغيل وحدات الطعام المتنقلة بمقار مجالس المدن بنطاق المحافظة وذلك وفقا للمستندات والشروط المطلوبة.