محافظ الوادى الجديد يوافق على افتتاح فرع جامعة الأزهر بالمحافظة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بحضور الدكتورة سحر نصر المدير التنفيذى لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى وذلك لبحث سبل التعاون المشترك للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وأعرب الزملوط عن بالغ التقدير والامتنان لموافقة فضيلة الإمام الأكبر على فتح فرع لجامعة الأزهر؛ لخدمة طلاب التعليم الأزهرى بالمحافظة،وحرصًا على دعم جهود الارتقاء بالعملية التعليمية بكافة قطاعاتها.

كما أشار إلى الاتفاق على تخصيص أرض كوقف نخيل خيرى لصالح الحالات المستحقة، ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لزراعة 2,5 مليون نخلة. بالإضافة إلى المساهمة فى تقديم المساعدات ومبادرات تيسير الزواج لغير القادرين.

وكان محافظ الوادى الجديد، وقع أمس الثلاثاء بروتوكول تعاون مشترك مع إحدى الجامعات الخاصة؛ لتنفيذ عدد من المشروعات التى تستهدف تحقيق استدامة الموارد الطبيعية والبيئية والحد من تأثيرات التغيرات المناخية والتوسع فى مبادرات التحول نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وإحياء الحرف اليدوية.

وصرح الزملوط بأن البروتوكول يتضمن مشروعين إحداهما لإنشاء وحدات سكنية صديقة للبيئة باستخدام مواد بديلة لتقليل البصمة الكربونية والاعتماد على الطاقة الشمسية.

واضاف المحافظ أن المشروع الآخر يختص بإنشاء شبكة ذكية لإدارة ومراقبة سحب المياه الجوفية عن بُعد من خلال محطات مراقبة؛ لمتابعة معدلات السحب اليومى رقميًا للحفاظ على الخزان الجوفي. وذلك فى إطار توجهات الدولة نحو دعم الانتقال من مرحلة التعهدات البيئية إلى التنفيذ الفعلى لخطط وبرامج الحفاظ على البيئة والمناخ.