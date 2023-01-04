محافظ القليوبية يشرُف على إزالة فورية لتعديات على الأراضى الزراعية ببنها

وتابعت المحافظة، في بيان لها، أنه تم التوجيه بإزالة قاعة أفراح بقرية كفر الجزار أمام السكة الحديد لمخالفتها لشروط الترخيص وتغير النشاط، علاوة على قطعة أرض أخرى تم تشوين مواد بناء بها تمهيداً لبناء قاعة أفراح عليها، وعلى الفور أصدر تعليماته برفع ومصادرة مواد البناء وإزالة الكشك الخشبي المُقام على الأرض، والمتابعة المستمرة لرصد أي مخالفة في المنطقة لفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون.

تأتي تلك الجولة ضمن الحملات المكثفة التي يُجريها المحافظ لتنفيذ الإزالات الفورية لجميع المخالفات والتعديات بالتنسيق مع مديرية أمن المحافظة وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها فوراً.

وشدد "المحافظ"، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالإستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مؤكداً أنه لا تهاون في حق الدولة، موجهاً بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين أوالمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، واللواء شريف صلاح مساعد مدير الأمن للأمن العام، والمقدم محمد السيد مأمور قسم أول بنها، والرائد محمد عماد رئيس مباحث قسم أول بنها.