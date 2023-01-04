محافظ الغربية يتابع مشروعات التطوير فى طنطا والسنطة

الغربيــــة - فريق المحافظات

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالقطاع الصحى فى الجمهورية الجديدة، وأنها توفر كافة مقومات العلاج للمواطن وتدعم جميع عناصر المنظومة الصحية، جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها، لتفقد الإنشاءات الجارية بمستشفى السنطة المركزى، والتى تتم على مساحة 4900 م2 بإجمالى تكلفه 487 مليون جنيه لتضم عدد 223 سرير داخل أقسام (العيادات الخارجية، الطوارئ، الأشعة، الغسيل الكلوى، العلاج الطبيعى، غرف عمليات، معامل، أقامه مرضى، عناية مركزة، نساء وتوليد، أطفال، غرف عزل)، وقد بلغت نسب تنفيذ الأعمال بها إلى 78%، كما تم الانتهاء من الأعمال المدنية بنسبة 82% وجارى أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية.

كما قام المحافظ بتفقد مشروعات التطوير بمركز طنطا، حيث تفقد طريق سوق المواشى والذى يتم رصفه بطول 3 كم ويعتبر محورًا مروريا هاما يساهم فى تخفيف الحركة على الطريق الزراعى للقادمين من القاهرة، حيث تابع خلال الجولة أعمال تدبيش جانب الطريق بطول كيلو و50 مترا.

وتابع المحافظ جولته بتفقد الأعمال الجارية بمشروع إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، حيث تابع تنفيذ أعمال اللاند سكيب الجارى تنفيذها بموقع المشروع والذى يهدف فى المقام الأول لتحقيق الاكتفاء الذاتى من بيض المائدة بالمحافظة إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.