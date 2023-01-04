محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية فى رفع مياه الأمطار من الشوارع.. صور

الغربية - فريق المحافظات

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود رجال الوحدات المحلية بمركز ومدينة السنطة، بسيون، كفر الزيات في رفع مياه الأمطار عقب سقوطها صباح اليوم وذلك تحت إشراف ومتابعة رؤساء المراكز والمدن، حيث تمركزت معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في أماكن تجمع الأمطار المتفق عليها مسبقا في الاجتماعات التنسيقية كإحدى الخطوات الاستباقية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة موجات الطقس المتقلبة.

يذكر أن المحافظة تعرضت لسقوط أمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ والتعامل مع الأمطار.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء. كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد . كما يتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40٪ على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس بنسبة حدوث 40٪ ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 60٪ ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50٪ على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، وفرص أمطار خفيفة على شمال الصعيد بنسبة حدوث 30٪ . وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة.



محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية في رفع مياه الأمطار (1)



محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية في رفع مياه الأمطار (2)



محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية في رفع مياه الأمطار (3)



محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية في رفع مياه الأمطار (4)