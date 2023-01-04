محافظ الغربية يتابع تركيب المطبات الشوكية لأول مرة لمنع السير عكس الاتجاه

الغربية - فريق المحافظات

قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بجولة صباحية لمتابعة تركيب المطبات الشوكية بشوارع حى أول وثان ومركز طنطا بالتنسيق مع إدارة المرور وذلك للحد من ظاهرة السير عكس الاتجاه وللمساعدة على تهدئة السرعات تفاديا للحوادث المتكررة وحفاظا على أرواح المواطنين.

حيث تابع المحافظ تركيب المطبات فى (طريق الكورنيش، شارع المماليك، شارع الجلاء، شارع الجانبية) وجارى التركيب فى (طريق عدلى منصور، منطقة عربات الطعام المتنقلة، أمام مجمع الكليات بسرباى ناحية كلية الهندسة، شارع شوبر أمام المطاحن، شارع بنك الدم، شارع سكة تلا، شارع إسكندرية وشارع الصحة النفسية) كما قامت المحافظة بوضع علامات إرشادية قبل المطبات.

وأشار رحمى أنه سيتم تعميم هذه الفكرة فى كافة شوارع المدن والأحياء ذات الاتجاه الواحد، لمنع سير السيارات عكس الاتجاه، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع تكدس السيارات فى المناطق والطرق الحيوية.

وشدد المحافظ على وجود رقابة دائمة فى الشوارع وتطبيق عقوبات رادعة على كل من يخالف القانون، منوهًا إلى وضع علامات تحذيرية بالشوارع والتأكد من وجود لوحات إرشادية وتوافر الإنارة الكافية للرؤية الليلية حفاظًا على أرواح المواطنين.

يذكر أن المطبات تم وضعها لأول مرة فى الغربية للقضاء على ظاهرة سير السيارات عكس الاتجاه، وذلك من خلال استخدام مطبات الاتجاه الواحد والتى لا تسمح بمرور السيارة فى عكس اتجاه الشوكة، لأنها تتسبب فى إتلاف الإطار إذا حاول السائق السير فى الاتجاه العكسى كما تم تزويد المطبات بشبكة حديدية حادة تتسبب فى إحداث ثقوب وقطع فى إطار السيارة التى يحاول قائدها السير فى الاتجاه المعاكس وتنخفض إلى أسفل أثناء سير السيارة فى الاتجاه الصحيح.