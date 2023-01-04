محافظ الجيزة يتفقد أعمال تنظيم مواقف السرفيس بمنطقة الشوربجى.. فيديو

كتبت – مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم الأربعاء، يرافقه عبد الله نور رئيس حى بولاق الدكرور، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أعمال التطوير ومواقع التقاطعات والمتفرعات لشارع العشرين، ومواقف السيرفيس بمنطقة الشوربجي ببولاق الدكرور؛ لتنظيم تواجدها خلال الأيام القادمة استجابة لشكاوي المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة، بتذليل أي عقبات أمام مشروعات التطوير ورفع كفاءة الشوارع وتكثيف حملات النظافة والتجريد بالشوارع، مع الصيانة الدورية لأرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين مع عدم السماح بالتعدي على الطريق العام للمنشآت التجارية والمحال ومعارض السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد وتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية اللازمة.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد تفقد أعمال التطوير الجارية بعدد من القطاعات بأحياء العجوزة والدقي وجنوب الجيزة؛ للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال، شملت تفقد مشروع توسعات محور 26 يوليو بشارع أحمد عرابي، موجها رئيس حي العجوزة بتطوير ورفع كفاءة مسار الطريق السطحى وأرصفة المشاة وأعمدة الإنارة لتتكامل أعمال التطوير وتحقيق السيولة المرورية بذلك القطاع الحيوى.

كما تفقد محافظ الجيزة، نسب تنفيذ أعمال رصف وتطوير محور المنصورية الجديد، والجارى تطويره ورفع كفاءته ورصفه بطول 7 كم وبعرض 30م تقريباً، ومتابعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الأبيض والمحور العمودى الجارى تنفيذه بذات المنطقة باعتباره شرياناً حيوياً مهماً لربطه مع محور 26 يوليو، وذلك فى إطار خطة الدولة نحو انشاء شبكه طرق متكاملة وتحسين حركة سير المواطنين.