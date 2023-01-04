ما لا تعرفه عن متحور XBB.1.5 من أوميكرون المنتشر بالولايات المتحدة وبريطانيا

كتبت أمل علام

يحذر الخبراء من أن المتحور الجديد من أوميكرون XBB.1.5 أدى لإثارة القلق في الولايات المتحدة بسبب انتشاره السريع وزيادة عدد حالات العلاج في المستشفيات، حيث يحتوى متحور XBB.1.5 على طفرات تساعده على إصابة الناس بشكل كبير، مع تجنب المناعة.

تشير البيانات إلى ظهور سلالة كورونا" شديدة العدوى" هي بالفعل وراء حالة واحدة من كل 25 حالة في المملكة المتحدة.

تسببت السلالة - التي يطلق عليها اسم XBB.1.5 – في إثارة القلق في الولايات المتحدة بشأن انتشارها السريع والارتفاع الأخير في عدد حالات العلاج في المستشفيات، وهي وراء 4 من كل عشر حالات في البلاد، ارتفاعًا من حالتين قبل أسبوع، البديل، وهو نسخة من أوميكرون Omicron ، لديه طفرات تساعده على تفادى الحماية من التطعيم.

قال الخبراء، إن الوباء المزدوج لفيروس كورونا، والأنفلونزا، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أزمة NHSفى هيئة الخدمات الصحية البريطانية ، التي أدت إلى تضرر الخدمة الصحية.

وقالت الصحيفة، كان 17 ديسمبر، هو المرة الأولى التي يتم فيها إدراج متحور XBB.1.5 لوحة معلومات الفيروسات..

ماذا نعرف عن متحور XBB.1.5؟

XBB.1.5 هو متغير جديد من كورونا يثير مخاوف في جميع أنحاء العالم، السلالة هي نسخة متحورة من أوميكرون Omicron XBB ، والتي تم اكتشافها لأول مرة في الهند في أغسطس.

تسبب XBB ، وهو اندماج المتغيرات BJ.1 و BA.2.75 ، في تضاعف الحالات 4 مرات في شهر واحد فقط في بعض الدول، اكتسب XBB.1.5 طفرات إضافية، بما في ذلك F486P ، والتي تساعده على تجاوز الأجسام المضادة التي تكافح كورونا والتي تم إنشاؤها استجابة للتطعيم أو الإصابة السابقة.

أين تم رصده؟

يعتمد القلق بشأن XBB.1.5 إلى حد كبير على الطريقة التي تجتاح الولايات المتحدة حاليًا - ولكن تم رصده بالفعل في بريطانيا ودول أخرى حول العالم.

أظهرت بيانات من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكي، أن السلالة وراء 41 % من الحالات، الرقم أعلى من 22 % قبل أسبوع واحد.

تظهر الأرقام الصادرة عن معهد سانجر، أحد أكبر مركز مراقبة كورونا في المملكة المتحدة، أن 4% من الحالات في الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر سببها XBB.1.5، كما تم رصد XBB.1.5 أيضًا في دول من بينها فرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وأيرلندا وأستراليا وسنغافورة والهند.

يشعر الخبراء بالقلق من أن الارتفاع السريع لـ XBB.1.5 في الولايات المتحدة قد يكون ناتجًا عن طفرات تساعده على إصابة الناس بشكل كبير وتفادي الحماية من التطعيم والاصابات السابقة.

أخبر البروفيسور لورانس يونج، عالم الفيروسات في جامعة وارويك، أن ظهور السلالة هو "دعوة للاستيقاظ" ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم أزمة NHS هيئة الخدمات الصحية البريطانية.

أخبر البروفيسور بول هانتر، عالم الأوبئة بجامعة إيست أنجليا، أن غالبية المتغيرات الجديدة `` تتلاشى في غضون أسابيع قليلة ''، ومع ذلك ، فإن الزيادة الحادة في انتشار XBB.1.5 مقلقة للغاية، وقد يؤدى لموجة جديدة من العدوى.

لماذا لا يقلق بعض العلماء؟

أخبر الدكتور سيمون كلارك ، عالم الأحياء الدقيقة في جامعة ريدينج، أنه في حين أن قدرة XBB.1.5 على التهرب من المناعة لم يتم ملاحظتها إلا في المختبر، فانه في الوقت الذي تتزايد فيه حالات دخول المستشفيات في الولايات المتحدة في العديد من المناطق ، "لا يبدو أن وجود هذا البديل مسؤول عن ذلك"، كما إنه لا يبدو أنه يسبب مرضًا أكثر خطورة من المتغيرات المتداولة الأخرى، والتي تعد أهم المقاييس التي يجب مراقبتها عند تتبع كورونا، على حد قوله.

وأضاف الدكتور كلارك: "سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيتطور الوضع خلال الأشهر المقبلة حيث أن الموجة السنوية المعتادة لدخول المستشفيات للإنفلونزا عادة ما تكون الأعلى في شهري يناير وفبراير.

أكد البروفيسور فرانسوا بالوكس، خبير الأمراض المعدية في جامعة كوليدج لندن، أن حالات XBB.1.5 " "، من المتوقع أن تزداد وتيرتها على مستوى العالم في المستقبل القريب.

تظهر الأرقام الصادرة عن معهد سانجر، أحد أكبر مراكز مراقبة كورونا في المملكة المتحدة، أن 4 % من الحالات في الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر كانت ناجمة عن XBB.1.5

لا يزال التطعيم هو أفضل دفاع لنا ضد موجات كورونا المستقبلية، لذلك لا يزال من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يأخذ الناس جميع الجرعات التي هم مؤهلون للحصول عليها في أقرب وقت ممكن.