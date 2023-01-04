اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 يناير 2023 04:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

لحظة ضبط لحوم محشوة مخدرات بحوزة راكب فى مطار القاهرة.. فيديو

الأربعاء، 04 يناير 2023 03:01 م
لحظة ضبط لحوم محشوة مخدرات بحوزة راكب فى مطار القاهرة.. فيديو المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت وزارة الداخلية فيديو لحظة إحباط محاولة أحد الأشخاص تهريب أقراص مخدرة "كبتاجون" داخل لحوم مجمدة عبر ميناء القاهرة الجوى، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط ( أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنيا) حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية، وبحوزته 4 لفافات "لحم مجمد" بداخلها كمية من الأقراص المخدرة لعقار "الكبتاجون" وزنت 5,426 كيلو جرام مخبأة داخل إحدى حقائبه.
 
بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تهريبها لخارج البلاد، وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ( 577 ألف جنيهاً تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

مخدرات

اقراص مخدرة

الداخلية

حوادث

لحوم



الموضوعات المتعلقة

الداخلية تستهدف أباطرة الكيف.. مداهمة أوكار المخدرات وضبط مواد مخدرة بقيمة مليار جنيه.. سقوط 10 آلاف ديلر وتحريز نصف طن هيروين وحرق 173 فدانا من حدائق الشيطان.. واستهداف 7 مصحات غير مرخصة لعلاج الإدمان.. فيديو

الأربعاء، 04 يناير 2023 02:00 م

الطب الشرعى يحلل المخدرات المضبوطة مع صاحب محل ملابس وبلوجر

الأربعاء، 04 يناير 2023 01:25 م

الداخلية تضبط 393 قضية مخدرات و59 قطعة سلاح

الأربعاء، 04 يناير 2023 12:28 م

تجديد حبس شخص لاتهامه بالإتجار فى المخدرات بالمقطم 15 يوما

الأربعاء، 04 يناير 2023 11:56 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة