لحظة ضبط الأهالى للمتهم بالتعدي على فتاة بمحيط مبنى أداب المنصورة.. صور

الدقهلية شريف الديب

تمكن عدد من أهالي شارع بايرو الواقع خلف مبني كلية الآداب القديم من الإمساك بشاب وذلك بعد تعدية على فتاة بإستخدام سلاح ابيض"سكين" وذلك بعد خلافات بينهم نتيجة انفصالهم بعد خطبتهم وإصابتها بجروح بأنحاء متفرقة من الغخذ والقدم.

وحصل "اليوم السابع" على عدد من الصور ترصد تصدي الأهالي للشاب والإمساك به ومحاصرتة لمنع تكرار اعتداء على الفناة او تكرار مشهد نيرة أشرف من جديد وذلك بعد ان جرى السيطرة عليه وإمساكه.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية ، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث اعتداء على فتاة بشارع بايرو خلف مبنى كلية الآداب القديمة.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة الى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال الأهالي أكدوا انهم فوجئوا بصراخ فتاة واستغاثتها وتبين محاولة شاب تسديد طعنات بسلاح أبيض بحوزته، وأصابهتها بعدد من الطعنات، وتمكن الأهالي من توقيفه واستدعاء قوات الشرطة التي تسلمته من الأهالي وسط حالة من الغضب.

كما جرى استدعاء سيارة إسعاف ونقل الفتاة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتوصلت التحريات الأولية أن الفتاة تدعى "سلمى.ع.م"، (19 عامًا)، وأصيبت بطعنات متفرقة فى القدم، والجانى على يد شخص يدعى "على.ش"، فى العقد الثالث من العمر، وأنهما كانا مخطوبين وحدثت مشاجرة نتيجة خلافات بينهما أقدم بعدها على ضربها بسكين كانت بحوزته.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وإخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

يذكر أن مدينة المنصورة قد شهدت فى 20 يونيو من عام 2022 جربمة بشعة بتداول مقطع فيديو يظهر شاب يهرول ناحية فتاة بمحيط كلية الأداب وخارج أسوار جامعة المنصورة من أمام بوابة توشكى ممسكا بسكين ومسددا عدد من الطعنات لفتاة كانت تسير فى اتجاه الجامعة لأداء امتحانها داخل كلية الأداب لتظهر على الساحة واقعة قتل الطالبة" نيرة اشرف " وذبحها على يد صديقها امام المارة والذي قرر الانتقام منها بدافع الحب بعدما قررت انهاء علاقتها.