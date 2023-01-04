كولومبيا: لم نتوصل إلى اتفاق بشأن شراء مقاتلات "رافال" الفرنسية

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أعلنت وزارة الدفاع الكولومبية أنه لم لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن شراء مقاتلات "رافال" الفرنسية ، حيث لم يتم وضع اللمسات النهائية لصفقة مقاتلات "رافال" خلال المهلة المخصصة للمفاوضات بين الجانبين.

وقال وزير الدفاع الكولومبي، إيفان فيلاسيكز - في تصريحات لراديو بوجوتا، معلقا على الاتفاق مع شركة داسو- "لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.. لا مع هذه الشركة (داسو) ولا مع أي من الشركتين اللتين قدمتا عرضين جرى دراستهما (جربين السويدية وإف 16 الأمريكية)".

يذكر أن كولومبيا كانت قد أعلنت في 21 ديسمبر الماضي أنها تتفاوض مع شركة "داسو" الفرنسية لشراء 16 مقاتلة من طراز "رافال" في صفقة تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات يورو لتحل محل مقاتلاتها الإسرائيلية من طراز "كفير".

وأوضحت بوجوتا قبل نهاية العام الماضي أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على صفقة شراء المقاتلات الرافال.

وأشارت الرئاسة الكولومبية إلى أن مقاتلات "رافال" هي "الاختيار الأفضل للبلاد من حيث السعر والكفاءة وقابلية التشغيل"، موضحة - في بيان لها - أنها "اختارت مسبقا عرض الحكومة الفرنسية" عقب الاطلاع على مقاتلات "جريبن" السويدية و"إف-16" الأمريكية.