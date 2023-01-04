كواليس القبض على عازف الأورج محمد عبد السلام.. كان رايح النقابة للتحقيق

كتب - إبراهيم قاسم

أجلت نقابة الموسقيين، التحقيق مع عازف الأورج الشهير محمد عبد السلام في واقعة إيقافه على ذمة الشكاوى المقدمة من متعهدي الحفلات ضده لعدم التزامه بالعقود المبرمة بينهم، وذلك لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة معه في القضايا الغيابية الصادرة بحقه.

وقال الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة الموسقيين وعضو مجلس الإدارة، إن النقابة قررت وقف عازف الأورج الشهير محمد عبد السلام منذ أيام نظرا لتلقيها شكاوى عدة ضده من بعض متعهدي الحفلات، وذلك باعتباره عضوا منتسبا للنقابة في شعبة عزف الأورج.

وأشار عبد لله إلى أن النقابة خاطب محمد عبد السلام للحضور إلى النقابة للتحقيق معه، إلا أنه نظرا لارتباطه ببعض الأعمال لم يحضر، مشيرا إلى أنه تم تحديد جلسة مساء أمس للتحقيق معه، بعد أن أخطر النقابة بالحضور، ولكن لحظه العثر أثناء قدومه من مسقط رأسه بالدقهلية تم ضبطه في كمين المظلات لوجود أحكام غيابية ضده.

وأضاف الدكتور محمد عبد الله، أن النقابة تتابع التحقيق مع عبد السلام باعتباره عضو منتسب بالنقابة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية عرضت عازف الأورج الشهير محمد عبد السلام، على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، بعد ضبطه في كمين المظلات لتنفيذ أحكام قضائية صادره ضده.

ومن المقرر أن يتقدم محمد عبد السلام بمعارضات على الأحكام الغيابية الصادرة ضده فى أكثر من 5 قضايا تنوعت بين قضايا تبديد وشيكات وتقديم ما يثبت ذلك لجهات التحقيق، وبيان عما إذا لم يكن مطلوب على قضايا أخرى من عدمه .

الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية، تمكنت مساء أمس من القبض على عازف الأورج الشهير لتنفيذ أحكام قضائية عليه أثناء فحصه في إحدى الأكمنة الأمنية بمنطقة المظلات بالقاهرة، وحرر محضر بالواقعة.