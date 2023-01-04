اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فنزويلا تستقبل أول سفينة سياحية أوروبية منذ 15 عاما

الأربعاء، 04 يناير 2023 09:01 ص
فنزويلا تستقبل أول سفينة سياحية أوروبية منذ 15 عاما سفينه سياحية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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استقبلت فنزويلا أول سفينة سياحية أوروبية منذ 15 عاما، بعدما تجنبها السياح منذ مدة طويلة بسبب أوضاعها الأمنية والاقتصادية.

وقال نائب رئيس مجلس السياحة الفنزويلي رينالدو بوليدو - نقلا عن قناة ( فرانس 24) الإخبارية اليوم الأربعاء، إن وصول السفينة السياحية الأوروبية "أماديا" يفتح الباب لإمكانية عودة فنزويلا إلى رادارات خطوط السفن السياحية الرئيسية، مضيفا أن أي مبادرة تؤدي إلى جلب سياح دوليين جدد تعد مكسبا.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن سفينة "أماديا" رست في جزيرة مارجاريتا الكاريبية وعلى متنها نحو 500 راكب معظمهم من إسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا.


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