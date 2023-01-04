فحص 99176 طالبا ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية فى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائبة محافظ البحيرة، تكثيف الجهود لتنفيذ ودعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية بنطاق المحافظة.



مشددة على أهمية الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكل مدن ومراكز المحافظة للاستفادة من هذه المبادرة الرئاسية.



وأشارت نائبة محافظ البحيرة إلى أن إجمالى ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر منذ انطلاق المبادرة أول نوفمبر حتى الآن بلغ 99176 طالبا وطالبة.



من جانبه أكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة، أن مبادرة علاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس تستهدف الكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم" لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية، والتى تستهدف طلاب جميع المدارس بالريف والحضر وعددهم نحو مليون طالب وطالبة.



مضيفا أنه يتم الكشف على أمراض الأنيميا، وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الأنيميا من عدمها ومرض التقزم "قصر القامة"، ويتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل ومقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضاً سمنة الأطفال، ويتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن وطول الطفل وقياس كتلة الجسم ومقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو.



وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه حال اكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحى للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة، وستتم متابعة الاطفال أثناء وبعد الحملة وحتى يتم شفاء الطفل تماما.