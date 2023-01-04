فحص 99176 طالبا ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية فى البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائبة محافظ البحيرة، تكثيف الجهود لتنفيذ ودعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية بنطاق المحافظة.
مشددة على أهمية الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكل مدن ومراكز المحافظة للاستفادة من هذه المبادرة الرئاسية.
وأشارت نائبة محافظ البحيرة إلى أن إجمالى ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر منذ انطلاق المبادرة أول نوفمبر حتى الآن بلغ 99176 طالبا وطالبة.
من جانبه أكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة، أن مبادرة علاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس تستهدف الكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم" لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية، والتى تستهدف طلاب جميع المدارس بالريف والحضر وعددهم نحو مليون طالب وطالبة.
مضيفا أنه يتم الكشف على أمراض الأنيميا، وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الأنيميا من عدمها ومرض التقزم "قصر القامة"، ويتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل ومقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضاً سمنة الأطفال، ويتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن وطول الطفل وقياس كتلة الجسم ومقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو.
وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه حال اكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحى للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة، وستتم متابعة الاطفال أثناء وبعد الحملة وحتى يتم شفاء الطفل تماما.
فحص 99176 طالبا ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية فى البحيرةالأربعاء، 04 يناير 2023 01:18 م
مشاركة
أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائبة محافظ البحيرة، تكثيف الجهود لتنفيذ ودعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية بنطاق المحافظة.
الموضوعات المتعلقة
نائب محافظ البحيرة توجه بتوطين الصناعات الخشبية وتقديم التيسيرات للمستثمرينالإثنين، 02 يناير 2023 03:25 م
الذهب الأصفر نور الغيطان.. موسم حصاد الموالح فى حقول محافظة البحيرةالأحد، 25 ديسمبر 2022 12:00 م
إكسترا نيوز تجرى جولة داخل مشروعات "حياة كريمة" فى محافظة البحيرة.. فيديوالجمعة، 23 ديسمبر 2022 01:04 م
"إسكان النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن مشكلة الصرف الصحي بمحافظة البحيرةالثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 11:35 م
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة