اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 يناير 2023 02:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

غدا.. آخر موعد لتقديم طلبات مسابقة الأم المثالية 2023

الأربعاء، 04 يناير 2023 01:00 ص
غدا.. آخر موعد لتقديم طلبات مسابقة الأم المثالية 2023 الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستقبل وزارة التضامن الاجتماعي طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2023، حتى غدا الخميس وذلك بمديريات التضامن على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

 

وتتضمن شروط الاختيار الخاصة للفئات، ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، وأن يكون لها قصة عطاء، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية "شمال سيناء وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان"، بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز بإحدى المهن ويُستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيا غير قابل للتعلم .

 

ومن ضمن الأمهات المثاليات لهذا العام اختيار أم لديها أحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة "التمكين الاقتصادي"، فهى الأم التى قامت برعاية أسرتها وتربية أبنائها، إلى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة، واستطاعت المساهمة فى رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادى للأسرة.

 

فيما تتضمن شروط اختيار الأم البديلة بأحد دور الرعاية، ضمن الأمهات المثاليات، فهى الأم التي قامت برعاية وتربية الأبناء "كريمى النسب" داخل أحد دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويستلزم أن يكون الابن أو الابن البديل بالدار قد حصل على مؤهل علمي مناسب، وأن تكون الأم قد قامت بواجبها نحو الابن أو الابنة في التعليم والصحة، وإعطائهم القدر المناسب من الاهتمام والحب والحنان الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة، بالإضافة ألا يقل عمر الأم عن 45 سنة، وأن تكون الأم حاصلة على مؤهل علمى مناسب، وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 سنة.


التضامن

الام المثالية 2023

مسابقة الام المثالية 2023

معايير اختيار الأم المثالية

شروط اختيار الأم المثالية

مسابقة الام المثالية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

اعرف آخر موعد لتقديم طلبات مسابقة الأم المثالية 2023.. التفاصيل

الإثنين، 02 يناير 2023 03:00 م

هل يشترط حصول أبناء الأم المثالية لعام 2023 على مؤهل جامعى؟.. اعرف رد التضامن

الأحد، 01 يناير 2023 05:00 ص

تضامن دمياط تتلقى طلبات التقديم لاختيار الأم المثالية 2023.. اعرف الشروط

الخميس، 29 ديسمبر 2022 01:10 م

شروط اختيار صاحبة مشروع إنتاجي ضمن مسابقة الأم المثالية لعام 2023

الخميس، 29 ديسمبر 2022 08:00 ص

5 يناير.. آخر موعد لتلقى طلبات مسابقة الأم المثالية لعام 2023

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 06:30 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة