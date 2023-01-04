عرض عازف الأورج محمد عبد السلام على جهات التحقيق لبيان موقفه القانونى

كتب إبراهيم قاسم

عرضت الأجهزة الأمنية عازف الأورج الشهير محمد عبد السلام، على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، بعد ضبطه في كمين المظلات لتنفيذ أحكام قضائية صادره ضده.

ومن المقرر ان يقدم محمد عبد السلام معارضة في الأحكام الغيابية الصادره ضده فى أكثر من 5 قضايا تنوعت بين قضايا تبديد وشيكات وتقديم ما يثبت ذلك لجهات التحقيق، وبيان عما اذا لم يكن مطلوب على قضايا أخرى من عدمه .

الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية، تمكنت مساء أمس من القبض على عازف الأورج الشهير لتنفيذ أحكام قضائية عليه أثناء فحصه في إحدى الأكمنة الأمنية بمنطقة المظلات بالقاهرة، وحرر محضر بالواقعة.

وكان كمين أمنى بمنطقة المظلات تمكن من القبض على محمد عبد السلام عازف الأورج بعد فحصه، حيث اتضح هروبه من أحكام قضائية.