طقس الإسكندرية اليوم.. مستقر نسبيا مع توقف هطول الأمطار.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

رصد "اليوم السابع" صورا لحالة الطقس بمحافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء، حيث تشهد عروس البحر المتوسط، حالة من الاستقرار منذ ساعات الصباح، مع توقف هطول الأمطار مع انتشار الغيوم فى سماء المدينة، وتكون درجات الحرارة اليوم العظمى 19 درجة والصغرى 15درجة مئوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس بنسبة حدوث 40%، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 60%، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على شمال الصعيد بنسبة حدوث 30%.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09.

ومن جانبها أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق لرفع العبئ عن الشبكات، وعلى خفض مناسيب البيارات، وتمركز سيارات ومعدات الشركة بالمناطق الساخنة، لرفع أى تجمع مياه ينتج عن سقوط الامطار.

وعلى صعيد آخر شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تكثيف التواجد لمتابعة هطول الأمطار على المحافظة " مشيرا " إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ24 ساعة لاستقبال أى شكاوى طارئة والتعامل معها فى الحال.





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