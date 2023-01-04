طرق جديدة وتغطية للترع ورصف وتجميل.. أبرز مشروعات الدولة فى سوهاج

كتب على عبد الرحمن

كشف تقرير حديث للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، من إعداد الباحثين أسماء فهمي، ومحمد صبري، عن إنجاز الدولة عدد من المشروعات القومية فى محافظات الصعيد، ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة لتعزيز رؤية مصر 2030.

وأوضحت الدراسة أن محافظة سوهاج شهدت العديد من المشروعات، من بينها الانتهاء من طريق بنجا بطول 3 كيلو مترات وبتكلفة 800 ألف جنيه ضمن خطة المشروع القومى لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة "، شاملة أعمال تغطية الترعة المجاورة، ورفع كفاءة الطرق الفعلية، ورفع المستوى البيئي، وإنشاء سور حول نقطة التجميع الخاصة بمخلفات المدينة.

كما تم تشغيل لوحة توزيع كهرباء بنجا بتكلفة 55 مليون جنيه ضمن الخطة الذكية لقطاع كهرباء سوهاج، لرفع مستوى الكهرباء والجهد العالي، وتخدم مناطق غرب وشمال طهطا، ومجلس قروى بنجا، والقرى المجاورة، بناء الطريق الغربى طهطا/طما، والذى يربط بين ثلاث مراكز هي" طهطا، وطما، والمراغة"، بطول 33 كيلو متر، وبتكلفة 55 مليون جنيه، بتمويل من جهاز التعمير والبناء، ويعتبر الشريان الذى يربط طهطا بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا.

وشهدت محافظة سوهاج ، أيضا إنشاء الطريق الدائرى "بحر أو كحلة"، بطول 4 كيلو مترات بتكلفة 7 ملايين جنيه، ويشمل تغطية الترعة المجاورة وأعمال الرصف وازدواج الطريق، ويشمل أيضا 2 كوبرى بتكلفة 7 ملايين و500 ألف جنيه، لربط شبكة الطرق الحديثة، وتطوير 2 حديقة عامة بجوار كوبرى طهطا، وتطوير ميدان رفاعة الطهطاوي، بتكلفة 700 ألف جنيه، وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

كما تم إنشاء بوابة مدخل مدينة طهطا البحرى بتكلفة 2 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث شملت أعمال البوابة "تجميل ورصف وازدواج الطريق، وتغطية الترعة المجاورة، وأعمال اللاند سكيب، وتركيب البردورات، وأعمال الإنارة والكهرباء.