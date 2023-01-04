ضبط مليون قطعة ألعاب نارية بدائرة قسم شرطة الجمالية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (تاجر وصاحب مخزن كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية) وبحوزته (1,100,000قطعة ألعاب نارية) .
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية .
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (تاجر وصاحب مخزن كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية) وبحوزته (1,100,000قطعة ألعاب نارية) .
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية .
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