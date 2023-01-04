اليوم السابع
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الأربعاء، 04 يناير 2023 01:59 م
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ضبط مليون قطعة ألعاب نارية بدائرة قسم شرطة الجمالية

الأربعاء، 04 يناير 2023 01:32 م
ضبط مليون قطعة ألعاب نارية بدائرة قسم شرطة الجمالية ألعاب نارية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (تاجر وصاحب مخزن كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية) وبحوزته (1,100,000قطعة ألعاب نارية) .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

 


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