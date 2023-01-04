ضبط المتهمين بسرقة الأسلاك الكهربائية في مصر الجديدة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بسرقة كابلات كهربائية من أعمدة الإنارة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة .

بإجراء التحريات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( 3 أشخاص ، لهم معلومات جنائية ، يقيمون بدائرة قسم شرطة المرج) يستقلون دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة القسم، مستقلين الدراجة النارية المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وعثر بحوزتهم على (كمية من الأسلاك الكهربائية النحاسية الخاصة بأعمدة الإنارة - مقص حديد كبير الحجم – مفك - زرادية) وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة باستخدام الأدوات المضبوطة

بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع لتجار الخردة ، وبإستدعاء المسئول بشركة الكهرباء إتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.