ضبط المتهمين بإنشاء شبكة بث فضائى دون ترخيص فى البحيرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين) بإنشاء شبكة بث فضائى لاسلكية بدون ترخيص ومحل بيع مستلزمات كسر الشفرة بمحافظة البحيرة، حيث يقوما باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها من خلال تردد قابل للتغيير وبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابياً مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهداف مقر الشبكة ومحطات التقوية والمحل المشار إليه، وأمكن ضبط "مالكى الشبكة" وبالتفتيش فى حضورهما تم ضبط مكونات الشبكة اللاسلكية ومحطات التقوية والمحل المشار إليه (عدد 26 جهاز استقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة لإعادة بثها عقب تجهيزها مرة أخرى بصورة لاسلكية – وحدة معالجة مركزية ومحمل عليها برامج لفك تشفير القنوات المشفرة) وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى، ويشار إلى أن الشبكة تغطى مساحة 30 كيلو مترا بشكل دائرى وتقدم الخدمة لنحو (5000) مشترك نظير مبلغ مالى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.