صعود المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات مدفوعًا بسهم البنك التجاري الدولي

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه خلال ساعتين، ومالت صافي تعاملات المصريين والعرب للشراء، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 15183 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2684 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 18413 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.89% ليصل إلى مستوى 6317 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 2898 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 4295 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.60% ليصل إلى مستوى 3625 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، جلاكسو سميثكلاين، بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات تعليم لخدمات الإدارة، والمصرية للمنتجعات السياحية، ومستشفى كليوباترا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 42.2 ألف سهم، 1.35 مليون سهم، 50 ألف سهم، 250 ألف سهم، 17 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة شركات البنك المصري الخليجي، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 6784 سهم، 15036 سهم، 400 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وراية القابضة للاستثمارات المالية، 150 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، عدد 210 ألف سهم، 164.5 ألف سهم، 90.4 ألف سهم، 10803 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 280 ألف سهم، 8501 سهم، 70560 سهم، 2.1 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، والقاهرة للإسكان والتعمير، ورواد السياحة-رواد شراء الأولى عدد 2.9 مليون سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.39%، والثانية مليون سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.355%، والثالثة 122 ألف سهم.

في سياق آخر أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 2294 لسنة 2022، بالسماح لشركة نيو برنت لتداول الأوراق المالية بعد وقفها لمدة 30 يومًا إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها.

في سياق منفصل أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نية شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية التقدم بعرض شراء غير ملزم على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية -باكين من خلالها أو من خلال إحدى شركاتها التابعة، وذلك للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% وحتى 90% من رأس مال الشركة المستهدفة حفاظًا على استمرار قيدها بالبورصة وفقًا لقواعد القيد وبسعر مبدئي 30 جنيه للسهم، وأن السعر النهائي سيحدد بناءً على نتائج الفحص النافي للجهالة على الشركة المستهدفة.

كما أعلنت شركة النصر للملابس والمنسوجات "كابو"، تعجيل سداد كامل قيمة القرض الممنوح من البنك المصري لتنمية الصادرات بمبلغ 9 ملايين جنيه، وذلك في إطار الحرص على سداد التزاماتها المالية، وفي ضوء البدء في خطة مجلس الإدارة العاجلة لإعادة هيكلة ديون الشركة.