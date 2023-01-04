صحة الأقصر تنظم قافلة بجميع التخصصات فى حاجر المريس بمدينة الطود.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، قافلة طبية على مدار اليومين الماضيين بحاجر المريس التابعة لإدارة الطود، فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر، وضمان وصولها للمواطنين بكل مدن وقرى المحافظة، تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ومن جانبه أوضح الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القافلة تضمنت جميع التخصصات التالية:- (الباطنة والأطفال والجراحة العامة والجلدية والعظام والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والكشف المبكر للضغط والسكر)، حيث تم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة على كل الحالات وصرف العلاج مجاناً.

وأكد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه خلال القافلة قام الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل المرضى للمستشفيات حال الاحتياج لإجراء عمليات جراحية، حيث إن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل أسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

فيما أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر عن رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والتخصصية والوحدات الصحية بنطاق المحافظة إلى الدرجة القصوى، وتم وضع خطة تأمين طبي حيث تم تقليص إجازات وراحات الأطباء والتمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ وتشكيل فرق الانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي طوارئ، وذلك إستعداداً لإستقبال أعياد الميلاد وسط حضور وتوافد العديد من السياح خلال الموسم السياحي الحالي.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية بقيادة الدكتور أحمد السبكي، أنه تم توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى فى كل التخصصات الطبية الحرجة، بجانب الاستفادة من أطباء البروتوكولات الموقعة مع الجامعات المصرية، كما تم التنسيق مع مرفق الإسعاف بالمحافظة ونشر سيارات الإسعاف بمختلف التمركزات والمحاور على مستوى المحافظة، كما تم التوسع في تفعيل نظام النداء الآلى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمعظم المستشفيات، مع التأكد من توافر جميع الطعوم والأمصال والتأكد من مصادر الطاقة والمياه والكهرباء.



صحة الأقصر تنظم قافلة بجميع التخصصات فى حاجر المريس



فحص المواطنين خلال قافلة حاجر المريس بالطود