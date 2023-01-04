سيناء كنز مصر.. الرئيس السيسى يوجه بدعم المجتمع السيناوى.. إنفوجراف

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء، ووجه الرئيس السيسى بأن تهدف جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يتسق مع خصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم مع جهود الدولة التنموية المماثلة في كل ربوع مصر.

وخلال الإنفوجراف التالى نستعرض أبرز ما جاء في الاجتماع الخاص بالاستراتيجية القومية لتعمير سيناء.



تطوير سيناء

اجتمع الرئيس السيسى برئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية

تناول الاجتماع متابعة الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء

وجه الرئيس بأن تستهدف الاستراتيجية صياغة مسار تنموى متطوّر ومتكامل

وجّه الرئيس بدعم المجتمع السيناوى وزيادة مساحة التطوير الحضارى

يشمل مخطط التطوير المدن والقرى ويتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء



تطوير سيناء

تتناغم استراتيجية تنمية سيناء مع جهود الدولة التنموية المماثلة فى كل ربوع مصر

تدعيم الجهود بالدراسات الاجتماعية والإنسانية المعمّقة

استعرض الاجتماع المخطط الاستراتيجى العام لتنمية شمال سيناء

محددات المخطط إنهاء مظاهر العشوائية وتطوير كل الخدمات والمرافق

استعراض تجارب تطوير سيناء السابقة بالتجمعات التنموية والقرى البدوية

استعراض جهود تطهير شمال سيناء من الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار



تطوير سيناء

اطّلع الرئيس على الرؤية الاستثمارية المقترح تنفيذها بشمال سيناء

تشمل الرؤية تطوير المدن والطرق والمحاور وإنشاء مرافق سياحية وترفيهية

إنشاء مصانع تُحسّن استغلال الموارد الطبيعية لا سيما التصنيع الغذائى

تطوير المطارات والموانئ واستكمال الإنشاءات والمرافق فى تلك المنشآت