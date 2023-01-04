سواعد لا تتوقف عن الإنجاز.. الرئيس السيسى يتابع مشروعات العاصمة الإدارية ..إنفوجراف

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، موقف مشروعات الهيئة الهندسية في مختلف المحافظات، ومنها المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة ومحافظة شمال سيناء.



مشروعات العاصمة الإدارية

عقد الرئيس السيسى اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات الهيئة الهندسية

اطلع الرئيس خلال الاجتماع على مستجدات تطوير منطقة المقطم

استعرض مشروعات الهيئة الهندسية لتطوير شمال سيناء خاصة مطار العريش

استعرض الموقف الإنشائى والهندسى لبعض مشروعات العاصمة الإدارية

وجّه الرئيس السيسى بزيادة عدد المستشفيات فى العاصمة الإدارية

وجّه بتسريع الخطوات التنفيذية للحى الدبلوماسى بالعاصمة الإدارية

تناول الاجتماع أيضا مستجدات تطوير شبكة الطرق والمحاور بالجمهورية

متابعة جهود الهيئة لاستقدام أحدث المعدات لتسريع إنجاز المشروعات