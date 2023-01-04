"سبوتنيك": اعتقال مواطنا في "زابوروجيه" لتعاونه مع المخابرات الأوكرانية

كتب- وكالات

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، باعتقال مواطن من سكان مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه كان يعمل لصالح المخابرات الأوكرانية.

وذكر المراسل أن السلطات الأمنية اعتقلت شخصا يعيش في مدينة ميليتوبول وعمل طيلة الفترة السابقة بنقل معلومات مرتبطة بمواقع وحركة الأفراد والآليات التابعة للقوات المسلحة الروسية، إلى المخابرات الأوكرانية.

وأصدرت السلطات الأمنية بيانا وجاء فيه: "في سياق أنشطة البحث العملياتي، تم اعتقال مواطن من مدينة ميليتوبول تم تجنيده من قبل المخابرات الأوكرانية من خلال الإنترنت، حيث قام المواطن المذكور أعلاه بنقل معلومات عن موقع وحركة أفراد ومعدات الجيش الروسي".

واضاف البيان: "المعتقل دعا إلى الانتقام الجسدي من العسكريين في القوات المسلحة الروسية"، مشيرا إلى أن جميع الحقائق والمواد المتعلقة بهذه القضية قد أحيلت إلى القضاء.