اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب اليونان

الأربعاء، 04 يناير 2023 11:05 ص
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب اليونان مقياس ريختر - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر مناطق "لاكونيا" و"ميسينيا" في "بيلوبونيز" جنوبي اليونان.

وأفاد المعهد الجيوديناميكي التابع للمرصد الوطني لأثينا - حسبما نقلت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، اليوم الأربعاء، بأن الزلزال ضرب مسافة 38 كيلومترا غرب وجنوب غرب جيروليميناس، وهي قرية ساحلية على الطرف الجنوبي لشبه جزيرة ماني، وكان على عمق خمسة كيلومترات".

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

وتعرضت اليونان أمس الأول لزلزال بلغت قوته 4.3 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة ساحل "ميثوني" في جنوب غرب "بيولوبونيز".

وتعد اليونان واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة للزلازل وتسبب معظمها أضرارًا طفيفة ونادرا وفيات.

 


ميسينيا

زلزال

بيلوبونيز

جيروليميناس

لاكونيا



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