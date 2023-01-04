رئيس وزراء اليابان يزور واشنطن 13 يناير للقاء بايدن

كتب- وكالات

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، إنه سيجري محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض يوم 13 يناير الجاري، لافتا إلى أنه سيزور أيضا حلفاء آخرين لمجموعة السبع هذا الشهر.

وستكون الزيارة أول زيارة يقوم بها كيشيدا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن منذ توليه منصبه في أكتوبر 2021.

وأضاف رئيس الوزراء الياباني أن الاجتماع مع بايدن سيكون "بالغ الأهمية" ويظهر تعزيز التحالف الياباني الأمريكي.

وأوضح كيشيدا أنه سيناقش أيضا مع الرئيس الأمريكي السياسة الدفاعية اليابانية الجديدة.

كما أشار إلى أنه يعتزم أيضا زيارة فرنسا وإيطاليا وكندا وبريطانيا هذا الشهر، حيث أن اليابان تتولى رئاسة مجموعة السبع.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض في بيان إن زيارة رئيس الوزراء الياباني "ستزيد من تعميق العلاقات بين البلدين".

ومن المتوقع أن يناقش الجانبان التحديات الأمنية الإقليمية، بما في ذلك مواضيع تتعلق بملفات كوريا الشمالية والصين، فضلاً عن الأزمة الأوكرانية وسبل معالجة تغير المناخ.