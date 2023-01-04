رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليتى الهندسة والعلوم

القليوبية إبراهيم سالم

واصل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ، جولاته التفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات داخل كليات الجامعة، حيث تفقد سير الامتحانات بكليتي الهندسة ببنها والعلوم، وذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبدأ رئيس الجامعة، جولته بتفقد الامتحانات بكلية الهندسة ببنها يرافقه الدكتور السيد على عميد الكلية والوكلاء، حيث يؤدى 800 طالب بالفرقة الثانية والثالثة الامتحانات داخل اللجان، كما تفقد رئيس الجامعة امتحانات الفرقة الثالثة بكلية العلوم يرافقه الدكتور لطفى أبو سالم عميد كلية الكلية والوكلاء، حيث يؤدى 500 طالب وطالبة الامتحانات.

واطمأن رئيس الجامعة ومرافقوه، خلال الجولة، على اللجان وانتظام سير الامتحانات، كما استمع رئيس الجامعة لآراء الطلاب حول طبيعة وأسئلة الامتحانات، مشيدا بإدارة الكليات التى زارها في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات.

وأكد الدكتور جمال سوسة، انتظام كافة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة والمقرر ان تنتهي خلال شهر يناير الجارى ، مؤكدا حرص الجامعة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب.

وفي هذا السياق أعلن الانتهاء من كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقها نهاية شهر ديسمبر الجارى، حيث تم رفع حالة الطوارئ فى جميع قطاعات الجامعة والكليات استعدادا لأعمال الامتحانات.

وأشار الدكتور جمال سوسة، إلى أن الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب، مشيرا إلى أنه جارى إعلان جداول الامتحانات ومراعاة أيام الأعياد والمناسبات، بالإضافة إلى توفير الملاحظين من الجهاز الإدارى، والعمل على تجهيز اللجان والقاعات، وتوفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

ووجه رئيس الجامعة، بإلغاء جميع الإجازات على كافة المستويات خلال فترة الامتحانات، وتكليف أفراد الدفاع المدنى بالإدارة العامة للأمن الإدارى بفحص وصيانة والتأكد من سلامة طفايات الحريق ومتابعة اشتراطات الحماية المدنية داخل القاعات.

كما وجه أيضا برفع حالة الطوارئ فى الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية والتمريض وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية، وانتشار سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات.



