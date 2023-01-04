رئيس جامعة المنوفية يكريم الطلاب الوافدين بكلية الطب بالجامعة الدفعة 36

كرم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الطلاب الوافدين بكلية الطب الدفعة 36 في احتفال كبير بالكلية، بحضور الدكتورة نانسى يوسف أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحمن السباعى عميد كلية الطب.

رحب الدكتور من أحمد القاصد بحضور الحفل والوافدين وأسرهم من الأشقاء العرب ووجه لهم التهنئة، وأعرب عن سعادته وحرصه على حضور الإحتفال بالأطباء الوافدين بعد انتهاء السنوات الدراسية بالكلية، مؤكدا علي ان جامعة المنوفية من الجامعات العريقة التي تملك القدرة والإمكانيات على استقبال العديد من الوافدين للتعليم والتدريب، مشيرا إلى أن محافظة المنوفية من المحافظات الجميلة التي يسهل الحياة بها فهي بحق الأرض الطيبة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن كلية الطب من الكليات جيدة السمعة التي كانت من أوائل الكليات التي تم اعتمادها وطبقت التعليم بنظام الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى أن جامعة المنوفية من الجامعات المتميزة والتي أنجبت جامعتي السادات و جامعة المنوفية الأهلية ،ودعا الطلاب الوافدين إلي الفخر بجامعة المنوفية، وأن يستكملوا دراستهم العليا بها

وأضاف القاصد أنه في المرحلة القادمة ستسعي الجامعة لعمل توأمة مع الجامعات الأجنبية، ومنح الشهادات العلمية بالبرامج المتميزة بالشراكة بين جامعة المنوفية و الجامعات الأجنبية مما يعزز قدرات الجامعة وخريجيها.

كما رحب الدكتور عبد الرحمن السباعي عميد الكلية بضيوف الاحتفال ووجه التهنئة الدكتور أحمد القاصد برئاسة الجامعة وأعرب عن سعادته بتكريم الطلاب الوافدين مشيرا الي أن هؤلاء الطلاب كانوا بين أهلهم بالكلية والجامعة مطالبا إياهم ن يكونوا سفراء لجامعة المنوفية في بلادهم

وعرض الطلاب فيلما تسجيليا يصف مواقف من رحتلهم التعليمية بالجامعة وتعبير أعضاء هيئة التدريس لهم عن حبهم واعتزازه بهم، كما قام الطلاب الوافدين بعمل فقرة ثقافية تستعرض ثقافات الشعوب العربية المختلفة وفقرات شعرية.