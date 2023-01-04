رئيس جامعة الزقازيق يكلف مستشارين ومتحدث رسمى باسم الجامعة

الشرقية - فريق المحافظات

أصدر الدكتور خالد الدرندلى، رئيس جامعة الزقازيق، عددا من القرارات بتجديد تكليف الدكتور أحمد محمد الهادى عنانى عميد كلية الطب مستشارا لرئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومشرفا عاما على قطاع الأنشطة الطلابية، الدكتور رمضان نافع مستشارا لرئيس الجامعة للمستشفيات والشئون الوقائية ومكافحة العدوى.





كما أصدر رئيس الجامعة قرارات بتكليف الدكتور عادل السيد محمد سرايا مستشارا لرئيس الجامعة للتواصل المجتمعي ومشرفا على كليات شمال الشرقية، الدكتور حافظ عبد العال حافظ السلماوي مستشار رئيس الجامعة للتنمية المستدامة والحرم الجامعي المستدام، الدكتورة نجلاء فتحي عبدالعال مستشارا لرئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء الجامعي، الدكتور هاني الباسوسي مستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال وربط الجامعة بالصناعة، الدكتور نبيل حسن مستشار رئيس الجامعة للتحول الرقمي، الدكتور محمد عوض مستشارا إعلاميا والمشرف العام على المكتب الإعلامى والمتحدث الرسمي باسم الجامعة، الدكتور أحمد جمعه مستشارا لرئيس الجامعة للسياسات والشئون الاقتصادية، الدكتور محمد محمود سليمان مستشارا لرئيس الجامعة للشئون المالية، الدكتور نبيل مصطفي عبدالعزيز مديرا تنفيذيا للمعلومات.

والدكتور فريد محمد سامى محمود مديرا لوحدة إدارة المشروعات بمركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي، الدكتور محمد أحمد الجمال مدير وحدة ريادة الأعمال وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بمركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي، الدكتورة سالي محمود سعيد حسيني مديرا لوحدة التصنيف الدولي بمركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي، الدكتور إيهاب عاطف عزت عزيز نائبا لمدير مركز ضمان الجودة لكليات العلوم الإنسانية، الدكتورة عزة عبدالعزيز مهنى أبو زيد نائبا لمدير مركز ضمان الجودة للكليات العلمية، الدكتورة إيناس صبري بندارى نائبا لمدير إدارة الوافدين، الدكتور محمود عبد اللطيف المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي.