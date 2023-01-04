رئيس الوزراء العراقي: استرداد الأموال المنهوبة يمثل أولوية للحكومة

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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن ملف استرداد الأموال المنهوبة يمثل أولوية للحكومة، بتعاون واضح مع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية .

وقال رئيس الوزراء - وفقا لقناة الإخبارية العراقية - "إن الحكومة تتابع مع المحكمة والقاضي المختص إجراءات استرداد الأموال نتيجة لأعمال الفساد من المتهم الأول في سرقة الأموال الضريبية".

وأضاف أن هناك أيضا متابعة مستمرة من الأجهزة الأمنية بشأن المتهمين الآخرين الذين صدرت لهم قرارات بالحبس في داخل العراق وخارجه، مشيرا إلى أنه وفي محور محاربة الفساد ، سيتم الإعلان قريبا عن إجراءات إدارية تستند إلى إجراءات قضائية بحق مسئولين كبار في البلاد.

وكان رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي حيدر حنون قد أعلن عن استرداد 4 مليارات دينار من أحد المتهمين بسرقة أموال الأمانات الضريبية ، مشيرا إلى أن هذا المبلغ هو جزء من المبلغ الكلي لدى المتهم والبالغ 17 مليار دينار .