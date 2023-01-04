ختام أعمال قافلة الازهر الطبية بحلايب وشلاتين بعد الكشف على 3752 مواطنا

البحر الأحمر - عماد عرفة

اختتمت القافلة الطبية الموجهة من مشيخة الأزهر الشريف ، أعمالها بمدينتي الشلاتين وحلايب، ضمن توجيهات الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين ، لتوقيع الكشف الطبى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية بالمجان من خلال مديرية الصحة بالمحافظة.

وجه اللواء عمرو حنفى كافة الجهات المعنية بتقديم الدعم اللازم فى جميع الاحتياجات لمنسقى القافلة ، وتزويد غرف العمليات بالأجهزة الخاصة وتخصيص مقر لصرف الادوية بالمجان.

وتمكنت القافلة من أجراء الكشف الطبي علي 3752 مواطن وأحراء 106 عملية جراحية وعمل اشعة وتحاليل لعدد 781 مريض ونظارات ل 127 مواطن، كما تم تنظيم 4 ندوات توعوية متعلقة برعاية الحيوان والكشف علي 47 حيوان واعطاء ادوية ورافعات مناعة وتوزيع اعلاف حيوانات

وفي المجال الزراعي تم توزيع 1100 شتلة اشجار زيتون وموالح، كما تم توزيع 225 كرتونة مواد غذائية و500 شنطة ادوات مدرسية لطلاب المدارس، وتضمنت القافلة ابرز اساتذة طب جامعة الأزهر الاستشاريين والمتخصصين فى 12 تخصص وهما جراحة عامة، أنف وأذن، مخ وأعصاب، باطنة، جراحة عظام، نساء وتوليد، جلدية، أطفال، مسالك بولية، أسنان، قلب وأوعية دموية.

أعرب اللواء عمرو حنفى عن خالص شكره وتقديره للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على الدور الاجتماعي والإنساني للأزهر الشريف، و الخدمات الطبية التى تقدمها جامعة الأزهر ، والتى أسهمت بشكل كبير في دعم الأهالى بجنوب محافظة البحر الأحمر.

وأضاف أن هذه القافلة تأتى دعما لجهود الدولة المصرية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030م ، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومساندة لجميع المبادرات الرئاسية وفي مقدمتها مبادرة (حياة كريمة). للنهوض والارتقاء بالمناطق الأكثر احتياجًا جنبا إلى جنب في الجمهورية الجديدة.