اليوم السابع
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الأربعاء، 04 يناير 2023 09:02 م
أكرم القصاص
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خبراء: تراجع التضخم فى منطقة اليورو بنسبة تصل إلى 9% مع نهاية العام الجارى

الأربعاء، 04 يناير 2023 08:30 م
خبراء: تراجع التضخم فى منطقة اليورو بنسبة تصل إلى 9% مع نهاية العام الجارى الاتحاد الأوروبى - أرشيفية
أ ش أ

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توقع خبراء في وكالة "بلومبيرج" أن يتراجع التضخم الذي سجل 10,6% في منطقة التعامل باليورو في أوروبا خلال أكتوبر 2022 إلى 9,5% أو 9% مع نهاية العام الجاري. 


وأرجع المحلل في "بلومبيرج" كلوس فيستسين - في تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية - السبب في ذلك إلى استقرار نسبي أفضل تتوقعه الأوساط العالمية في أسواق الطاقة الأوروبية طوال فترة الشتاء الجاري، موضحا أن ارتفاع الطلب على المحروقات وزيوت التدفئة في الأسواق الأوروبية هو الباعث على ارتفاع مستويات التضخم الحاصلة منذ الربع الأخير من العام الماضي. 


وتوقع إقدام البنوك الأوروبية على رفع أسعار الفائدة خلال فبراير ومارس القادمين بمتوسط نصف نقطة مئوية وصولا بها إلى ما لن يتعدى 2 إلى 3 فى المائة حتى نهاية العام الجاري.


الاتحاد الأوروبى

منطقة اليورو

التضخم فى أوروبا

السوق الأوروبي

الاقتصاد الأوروبى



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