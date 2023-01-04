حياة كريمة.. توفير 114 قطعة أرض من منافع الرى لإقامة 126 مشروعا خدميا

كتبت أسماء نصار

تشارك وزارة الموارد المائية والرى فى المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، حيث تقوم بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية فى 54 مركزا من مراكز المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"، فى نطاق 20 محافظة، حيث تم ويجرى تأهيل ترع بأطوال إجمالية 4591 كيلومترا بمراكز حياة كريمة، حيث بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها حوالى 2718 كيلومترا، وجار العمل فى ترع بأطوال تصل إلى 1873 كيلومترا، كما انتهت الوزارة من تنفيذ 2 عملية للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان، وجار العمل فى 4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة، كما تم الانتهاء من تشغيل 8 آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 مترا بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.

وقامت الوزارة بتدبير 114 قطعة من الأراضى من منافع الرى بمساحة تجاوز 226 ألف متر مربع بمحافظات: سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، بنى سويف، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة، وذلك لإقامة 126 مشروعا خدميا فى إطار المبادرة مثل "مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية"، وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحى النصيب الأكبر من الأراضى المتوفرة بعدد 48 قطعة أرض تلاها مشروعات مراكز الشباب "13 قطعة" ثم المراكز الطبية "8 قطع"، المواقف النموذجية "6 قطع"، المدارس "5 قطع"، الأسواق الحضرية "5 قطع"، الوحدات البيطرية "4 قطع"، وحدات الإسعاف "4 قطع".

كما تم الاستلام النهائى لمحطة السلام الرئيسية بمحافظة بورسعيد بـ 7 وحدات بتصرف 11 م3/ ثانية للوحدة، وذلك ضمن منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر، حيث تقوم المحطة برفع 5.60 مليون متر مكعب/ يوم لمحطة المعالجة.

وتُعد مصر من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى، ولذلك تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة اعتمادا على قواعد وأسس علمية لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة.

وتم تسجيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر فى موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف 5.60 مليون م3/ يوم، وهى تضم 4 وحدات بتصرف1.40مليون م3/ يوم/ وحدة، وتشتمل مكونات مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر - بخلاف محطة المعالجة - على تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر، حيث يشمل توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول 5.800 كيلو متر، وإنشاء 3 قناطر منها قنطرة حجز على مصرف بحر البقر، وقنطرة فم على المسار الجديد لمصرف بحر البقر، وقنطرة موازنة على مصرف أم الريش، بالإضافة لإنشاء محطتى رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر هما (محطة السلام الرئيسية - محطة شادر عزام)، وإنشاء 7 كبارى، و6 سحارات، و 2 بربخ خرسانة مسلحة، ومفيض طوارئ، و 36 من الأعمال التكميلية "بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع ".