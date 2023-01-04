حياة كريمة.. تدريب فتيات الشرقية على مهنة التفصيل والحياكة فى منيا القمح

كتبت – مرام محمد

تلقت وازرة القوى العاملة، تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية بشأن ختام البرنامج التدريبى بوحدة التدريب المتنقلة لـ 10 متدربات والموجودة بكفر محمد أحمد بقرية شلشلمون بمدينة منيا القمح، وإجراء الإختبار العملى والنظرى، بعد انتهاء 150 ساعة تدريبية بالبرنامج، وذلك فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بمنظومة التدريب المهنى بالمحافظات وتوفير برامج تدريبية تتلاءم مع متطلبات سوق العمل بداخلها.

وأوضح أحمد عبد الهادى وكيل مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، فى تقريره للوزارة، أنه تم تخريج 10 متدربات على مهنة التفصيل والخياطة، كما تم متابعة إجراء الإختبار العملى والنظرى بعد انتهاء الدورة التدريبية والتى يتم تنفيذها طبقا" لنظام الساعات المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية وفق خطة التدريب المهنى الموضوعة من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، بحضور وجيه متى يوسف مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية، ومحمد مشالى مدير منطقة عمل فاقوس.

وأضاف مدير المديرية، أن مميزات البرامج التدريبية المقدمة، أن التدريب مجانى، ويحصل المتدرب على شهادة إتمام التدريب المعتمدة من المديرية، ويتم التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية، كما يتم توفير المستلزمات والأدوات التدريبية والزى التدريبى الخاص مجانًا، كما يمكن للراغبين فى الالتحاق بالتدريب من خلال التقديم فى إدارة بحوث العمالة بالمديرية أو مراكز التدريب المهنى بالمحافظة.

وفى سياق متصل، تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بشأن تنظيم سلسلة من الندوات التثقيفية فى الشركات والمصانع العاملة فى المحافظة، حول "تأثير التغيرات المناخية على الأطفال" بأحد المصانع والتعريف بالنصوص الجوهرية لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للعاملين بإحدى شركات القطاع الخاص فى أسيوط، وأخرى بعنوان "الزيادة السكانية وأثرها على المجتمع" للعاملين بـ"مستشفى الزراعيين" بأسيوط، تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول احكام قانون العمل داخل المنشآت، للعاملين بداخلها لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وتنمية الوعى بالقضايا المستحدثة فى المجتمع.

وأوضح على سيد مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، فى تقريره للوزارة، أنه تم عقد الندوة الأولى بعنوان "تأثير التغيرات المناخية على الأطفال" بحضور 37 طفلا، مؤكدًا أن مسألة تغير المناخ أضحت قضية مُلحة تهم العالم بأسره تقتضى ضرورة تكاتف كل الجهود الممكنة للحد من التأثيرات والظواهر السلبية لتلك القضية علاوة على أنه ينبغى ضرورة الإنتباه مبكرًا من خلال الإهتمام بالتوعية بالآثار والنتائج المترتبة على هذه المشكلة، وأن تغير المناخ له تأثير مباشر وغير مباشر على الأطفال، كما أنهم أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ على البشر من البالغين، فضلًا عن أن الأطفال جسديًا أكثر عرضة لتغير المناخ بجميع أشكاله.

وأضاف مدير المديرية، أن إدارة المفاوضة الجماعية بالمديرية نظمت ندوة تثقيفية للعاملين بإحدى الشركات بأسيوط، تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بحضور 25 من العاملين بالشركة، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، تأتى فى إطار حرص المديرية على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التى تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أوجدها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تناولت بعض أحكام قانون العمل فيما يخص عمليات المفاوضة الجماعية وشروطها.

ونوه مدير المديرية، إلى أنه تم تنظيم ندوة تثقيفية بعنوان "الزيادة السكانية وأثرها على المجتمع" للعاملين بـ"مستشفى الزراعيين" بأسيوط، حاضر فيها الدكتور خلف عمار مدير منطقة الوعظ والفتوى بأسيوط والذى أشار إلى موقف الشريعة الإسلامية الغراء من تنظيم النسل والفرق بينه وبينه تحديد النسل فضلًا عن المقاصد الخمس للشريعة الإسلامية السمحاء بحضور 30 مشارك من السيدات العاملات بالمستشفى، وأكدت خلالها زينب درويش مدير إدارة المرأة إلى ضرورة تنظيم النسل بما ينعكس إيجابًا على الأسرة ومستقبلها بشكل عام وبخاصة على الأم المصرية.

وأضافت عنايات محمد مدير إدارة الخدمات العمالية، ضرورة الإهتمام بالصحة الإنجابية للمرأة المصرية العاملة بإعتبارها خط الدفاع الأول عن الإقتصاد المصرى ومعدلات الإنتاج، فضلًا عن محاولة التخلص من ظاهرة التمييز بين الذكور والإناث.



المتدربات في الوحدة المتنقلة بمنيا القمح



تدريب فتيات الشرقية على مهنة التفصيل والحياكة في منيا القمح ضمن حياة كريمة