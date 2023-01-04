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جهود مكثفة لكشف ملابسات سقوط فتاة من الطابق الثالث بالتجمع

الأربعاء، 04 يناير 2023 11:29 ص
جهود مكثفة لكشف ملابسات سقوط فتاة من الطابق الثالث بالتجمع سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثالث لعقار سكنى ببمنطقة التجمع، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان  وعثر على جثة فتاة مصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم وبعمل التحريات تبين أنها تقيم برفقة 6 اشخاص.
 
تم إلقاء القبض على المقيمين معها تمهيدًا لمناقشتهم واستجوابهم للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية أم كون الحادث سقوط من أعلى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 
 
 

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