جنايات القاهرة تقضى بإعدام متهم بقتل سيدة أجنبية فى حلوان

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بإعدام متهم بقتل صديقته وإشعال النيران في جسدها بحلوان.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت إخطارًا يفيد بالعثور علي جثة فتاة أجنبية الجنسية، مصابة بجروح وكدمات، داخل شقة سكنية، وذلك بعد ورود بلاغا بنشوب حريق داخل الشقة المشار إليها وبالانتقال أمكن السيطرة علي النيران وإخمادها وتبين نشوب حريق محدود.

وبإجراء المعاينة عثر علي جثة فتاة تحمل جنسية إحدي الدول الأجنبية، مصابة بحروق وطعنات، وبإجراء التحريات تبين أنها مقيمة بصحبة صديقها مصري ويحمل جنسية نفس الدولة الأجنبية.

وبعمل التحريات تبين أن المتهم فر هاربا بعد قتل الضحية إلي خارج مصر، وبالتنسيق مع جهاز الإنتربول، أمكن القبض علي المتهم حال اختبائه، وترحيله إلي مصر وتسليمه لقوات الأمن.