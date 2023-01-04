جنايات القاهرة تقرر إدراج الإخوان و11 متهما فى 3 قضايا على قوائم الإرهاب

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار محكمة جنايات القاهرة "الدائرة 25 جنوب" برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، بإدراج 6 متهمين في القضية رقم 400 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات من تاريخ إصدار هذا القرار.

وحكم محكمة جنايات القاهرة "الدائرة الرابعة جنوب" برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قتلان بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وإدراج 4 أخرين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات من تاريخ إصدار هذا القرار، وذلك في القضية رقم 2580 لسنة 2021م.

كما نشرت حكم محكمة جنايات القاهرة الدائرة "25 جنوب" برئاسة المستشار ياسر طه الرفاعى بإدراج جماعة الإخوان على قائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وإدراج المتهم طارق حسين محمد خاطر على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، في القضية رقم 565 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.