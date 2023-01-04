توزيع لحوم مجانأ على 325 أسرة بكنيسة مارى جرجس ببيلا فى كفر الشيخ

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ احتفالية لتوزيع 650 كيلو لحوم مجانأ، على غير القادرين بكنيسة مارى جرجس ببيلا، و كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالمنشية الكبرى بقلين بمحافظة كفرالشيخ، احتفالا بمناسبة العام الميلادى الجديد 2023، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، ضمن اللحوم التي يتم توفيرها في العديد من المناسبات المتعددة.

جاء ذلك بحضور جمال ساطور، رئيس مجلس مدينة بيلا، و ايمن فوزى غالى، نائب رئيس مجلس مدينة بيلا، وعبد الحليم متولى، مدير ادارة الشؤن الاجتماعية ببيلا .

يأتي ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الاولى بالرعاية وتحت رعاية التحالف الوطني، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وقال السيد مسلم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أنه تم توزيع 650 كيلو لحوم على 325 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من المسحيين، مؤكدًا أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة لأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم .

شهدت محافظة كفر الشيخ تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان و بطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى، وغيرهم من أنواع السلع الغذائية.