"تموين دمياط" تطرح كميات أرز بأسواق المحافظة بـ14 جنيها للكيلو

دمياط - هيثم مراد

شهدت أسواق محافظة دمياط طرح كميات من سلعة الأرز فى عدة محال تجارية داخل نطاق المحافظة، وأعلنت تلك المحال أسعار كيلو الأرز المعبأ والتى جاءت 14 جنيها للكيلو الواحد.

وكانت مديرية التموين بدمياط قد قامت بطرح كميات من سلعة الأرز المعبأ على عددا من المحال التجارية بأسواق المحافظة، وذلك للمساهمة فى طرح السلع الاستراتيجية أمام الجمهور بأسعار مخفضة.

كما قامت مديرية التموين دمياط أيضا بافتتاح منافذ لبيع السلع الغذائية تحت إشراف المديرية بغرض توفير السلع أمام المواطنين بأسعار مناسبة.

ومن جانبه أكد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أن هناك العديد من الإجراءات التى يتم اتباعها لضبط أسواق المحافظة، وملاحقة محتكرى السلع، مشيرا إلى قيام المديرية بطرح كميات من الأرز وتوزيعها على بعض المحال التجارية لبيعها بالأسعار المقررة، مؤكدا أن سعر كيلو الأرز وصل 14 جنيها فى المحال التجارية وكذلك منافذ المديرية التى تم افتتاحها مؤخرا.

واضاف وكيل تموين دمياط، أن حملات المتابعة مستمرة بشكل مكثف، لافتا إلى أنه سيكون هناك عقوبات رادعة حال ضبط أية مخالفات أبرزها عدم الإعلان عن أسعار السلع وفق التعليمات التى أقرتها الحكومة بخصوص هذا الشأن، مشددا على ضرورة الانصياع إلى تلك التعليمات منعا للوقوع نحو طائلة القانون.

وأشار المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، إلى أنه يتم الآن التحضير لافتتاح عدة منافذ تحت إشراف المديرية بنطاق المحافظة، لافتا إلى أنه تم طرح الاشتراك بالمجان للعارضين مقابل عرض السلع بأسعار مخفضة، أمام الجمهور.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد افتتحت منفذ بيع السلع الغذائية التابع لمديرية التموين وبالتنسيق مع الغرفة التجارية وسط المدينة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع أمام المواطنين استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.